Стало известно о переговорах Эрдогана с лидерами Запада по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает с лидерами стран Запада вопрос возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, Турция продолжает поддерживать дипломатические контакты со всеми заинтересованными сторонами. По его словам, Анкара выступает за скорейшее возвращение правительств России и Украины к диалогу.

11 июля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине Киеву следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, во время встречи с ним президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность этим соглашениям.

Ранее на Украине рассказали, что дали переговоры в Анкоридже.