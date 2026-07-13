Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Стало известно о переговорах Эрдогана с лидерами Запада по Украине

РИА Новости: Эрдоган обсуждает с Западом возобновление переговоров по Украине
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает с лидерами стран Запада вопрос возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, Турция продолжает поддерживать дипломатические контакты со всеми заинтересованными сторонами. По его словам, Анкара выступает за скорейшее возвращение правительств России и Украины к диалогу.

11 июля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что для продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине Киеву следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, во время встречи с ним президент РФ Владимир Путин подтвердил приверженность этим соглашениям.

Ранее на Украине рассказали, что дали переговоры в Анкоридже.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!