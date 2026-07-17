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Политика

В США заявили о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа

Разведка США утверждала о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа
Brian Snyder/Reuters

Американское разведывательное сообщество в 2020 году докладывало, что Россия якобы рассчитывает на переизбрание республиканца Дональда Трампа на посту президента США и ведет кампанию против его соперника демократа Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, датированном 19 августа 2020 года, без каких-либо доказательств говорится, что якобы связанные с Россией лица «продвигали кандидатуру Трампа в соцсетях». Якобы распространялись материалы, дискредитирующие Байдена, но благоприятные для Трампа. В частности, появились сведения, касающиеся связей Байдена и его семьи с коррупцией на Украине.

Трамп в первый раз возглавлял США в 2017–2021 годах. На выборах в 2020 году он проиграл демократу Байдену. В ноябре 2024 года республиканец вновь одержал победу на выборах и во второй раз стал президентом США.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Как он отметил, все расследования в конгрессе США «привели к нулю». В то же время российский лидер обратил внимание, что политические элиты Европы напрямую вмешивались в американские выборы, делая это «совершенно очевидно и неприкрыто».

Ранее президент США заявил, что американская разведка скрывала данные о вмешательстве Китая в выборы.

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