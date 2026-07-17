Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно о задекларированном имуществе нового премьера Украины

Новый премьер Украины Корецкий задекларировал 4 зарплаты и 28 предметов роскоши
sergii.koretskyi.page/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных местах, $1,46 млн наличными и 28 предметов роскоши. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что общая сумма четырех зарплат составила $640 тыс. Они были выданы за работу в «Укрнафта», «Нафтогаз Украины» и по совместительству в «Укртатнафте» и в ТСЖ «Замок на Паньковской». Общая сумма его доходов составила $720,4 тыс, а вся семья Корецкого заработала в прошлом году $829,1 тыс.

Также новый премьер задекларировал долю в компании «Молпром-Резерв» и еще две компании на Кипре.

У Корецкого есть 28 предметов роскоши, например, сумки Hermes и Chanel, часы Ulysse Nardin и Rolex. На его жену оформлены кольцо Tiffany, браслет Cartier из розового золота, браслет Cartier из белого золота, а также две украинские компании.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабинет министров. Особое недовольство вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова — украинцы вышли на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждали недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка Федорова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новый премьер Украины предложил Раде кандидатов на должности в правительстве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!