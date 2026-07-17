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Политика

В МИД заявили, что Москва не будет отказываться от реальных предложений США по Украине

Захарова: если будут реальные предложения США по Украине, РФ от них не откажется
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Москва не будет отказывать от реальных предложений со стороны Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «цели определены, а задачи поставлены».

«А так помним и знаем, что сказал президент [РФ Владимир Путин]: «Работайте, братья», – заявила Захарова.

Таким образом представитель МИД прокомментировала позицию администрации президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

15 июня Дональд Трамп допустил, что российско-украинский конфликт будет урегулирован до окончания его полномочий в 2029 году. Он также указал, что глава России Владимир Путин готов заключить мирное соглашение. В то же время глава Белого дома допускает введение антироссийских санкций и усиление поддержки Киева. Ранее он неоднократно менял прогнозы по срокам окончания боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли условие для оттепели в отношениях с Россией.

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