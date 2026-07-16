«Киевские каникулы закончились»: Захарова дала совет фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала западным политикам, в частности председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, перестать «таскаться» в Киев. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились. И нечего туда больше таскаться», — сказала Захарова, комментируя инцидент с фон дер Ляйен в украинской столице.

До этого сообщалось, что председателю ЕК пришлось прервать беседу с журналистами, которая проходила в киевском отеле InterContinental, и направиться в убежище на фоне сигнала воздушной тревоги.

Фон дер Ляйен 15 июля прибыла в Киев с рабочим визитом. На пресс-конференции она объявила о заключении Европейским союзом и Украиной сделки для наращивания производства беспилотных летательных аппаратов.

В феврале издание Politico писало, что европейские дипломаты на примере президента Украины Владимира Зеленского стали устраивать встречи в бункере Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты.

Ранее Зеленский признался, что первые два года после начала СВО жил в бункере.