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Политика

Британский совет закроет представительство на востоке Африки

Британский совет закроет представительство Танзании из-за финансовых трудностей
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британский совет (организация признана нежелательной в России ) (The British Council) намерен закрыть свое представительство в Танзании. Об этом сообщила газета The Citizen.

Международная сеть совета сокращается из-за проблем с финансированием. Организация прекратит постоянное присутствие в стране, закроет офис и выведет сотрудников.

Часть программ сохранят в цифровом формате, а также через местных партнеров.

В конце июня западноафриканское государство Буркина-Фасо разорвало дипотношения с Францией. Как сообщил министр коммуникаций страны Гилберт Уэдраого, такое решение власти приняли из-за несоблюдения Парижем принципов взаимного уважения и невмешательства.

В феврале в Службе внешней разведки России заявили, что Франция причастна к январской попытке переворота в Буркина-Фасо. В ведомстве утверждали, что перед мятежниками была поставлена задача нейтрализовать президента африканской страны Ибрагима Траоре и привести к власти лояльные Франции силы.

Ранее сообщалось, что Европа сокращает гуманитарную помощь Африке ради Украины.

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