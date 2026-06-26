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Политика

Одна страна Африки разорвала дипотношения с Францией

Министр Буркина-Фасо Уэдраого сообщил о разрыве дипотношений с Францией
Anne Mimault/Reuters

Западноафриканское государство Буркина-Фасо разорвало дипотношения с Францией, заявил в эфире гостелевидения министр коммуникаций страны Гилберт Уэдраого.

По его словам, такое решение власти приняли из-за несоблюдения Парижем принципов взаимного уважения и невмешательства.

В феврале в Службе внешней разведки России заявили, что
Франция причастна к январской попытке переворота в Буркина-Фасо. В ведомстве утверждали, что перед мятежниками была поставлена задача нейтрализовать президента африканской страны Ибрагима Траоре и привести к власти лояльные Франции силы.

В СВР тогда выразили уверенность в том, что Париж продолжит попытки дестабилизировать обстановку в «неугодных странах» Сахаро-Сахельской зоны континента (природная область в Африке между пустыней Сахара на севере и более плодородными районами к югу; в ней находятся Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея).

Ранее президент Буркина-Фасо обратился к Путину по-русски.

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