Одна страна Африки разорвала дипотношения с Францией

Западноафриканское государство Буркина-Фасо разорвало дипотношения с Францией, заявил в эфире гостелевидения министр коммуникаций страны Гилберт Уэдраого.

По его словам, такое решение власти приняли из-за несоблюдения Парижем принципов взаимного уважения и невмешательства.

В феврале в Службе внешней разведки России заявили, что

Франция причастна к январской попытке переворота в Буркина-Фасо. В ведомстве утверждали, что перед мятежниками была поставлена задача нейтрализовать президента африканской страны Ибрагима Траоре и привести к власти лояльные Франции силы.

В СВР тогда выразили уверенность в том, что Париж продолжит попытки дестабилизировать обстановку в «неугодных странах» Сахаро-Сахельской зоны континента (природная область в Африке между пустыней Сахара на севере и более плодородными районами к югу; в ней находятся Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея).

Ранее президент Буркина-Фасо обратился к Путину по-русски.