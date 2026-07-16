Стало известно, какую должность Зеленский предлагал Федорову

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны предлагал ему возглавить правительство, однако тот отказался. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, после отказа Федорова от должности премьер-министра украинский лидер предложил ему остаться в своей команде в качестве советника, но и это предложение экс-глава Минобороны отверг.

Сам Федоров объяснил нежелание стать советником Зеленского тем, что никогда не стремился удержаться на государственной должности любой ценой.

До этого издание «Страна.ua» назвала «прямым мятежом» поведение Федорова, который раскритиковал решение президента Зеленского о своей отставке и пожаловался на главкома ВСУ Александра Сырского. По данным журналистов, впервые с начала конфликта с Россией «украинский топ-чиновник, которому президент предложил уволиться, не только отказался это делать, но и выступил с разгромной публичной критикой такого решения».

На Украине проходят акции протеста против отставки Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Федоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский впервые высказался о конфликте между Федоровым и Сырским.