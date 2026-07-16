«Без меня они не садятся»: Зеленский высказался о конфликте между Федоровым и Сырским

Министр обороны Украины Михаил Федоров и главнокомандующий Вооруженными силами страны Александр Сырский могли работать вместе только при посредничестве президента. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит «Страна.ua».

«Без меня они не садятся. А эти ведомства должны работать самостоятельно... Я бы очень хотел единства. Стороны ее не обнаружили. И в этом проблема не только сторон, но моя. Я с себя ответственности не снимаю», — сказал Зеленский.

До этого издание «Страна.ua» назвала «прямым мятежом» поведение Федорова, который раскритиковал решение президента Зеленского о своей отставке и пожаловался на Сырского. По данным журналистов, впервые с начала конфликта с Россией «украинский топ-чиновник, которому президент предложил уволиться, не только отказался это делать, но и выступил с разгромной публичной критикой такого решения». Если Зеленский сохранит Федорова на посту, это будет «грандиозным ударом» по власти президента, отмечается в материале.

На Украине проходят акции протеста против отставки Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Федоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какую новую должность предлагал Федорову Зеленский.