Нардеп Безуглая потребовала отставки Сырского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала к отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вместо главы Минобороны страны Михаила Федорова.

Пост об этом появился в ее Telegram-канале.

«Отставка Сырского, а не Федорова», — написано на плакате, который держит нардеп на фото.

До этого президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал конфликт между военным руководством и Министерством обороны страны. По его словам, проблемы во взаимодействии между Генштабом и Минобороны существуют «на разных уровнях».

На Украине проходят акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.