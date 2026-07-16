Зеленский наградил уходящего в отставку Стармера

Президент Украины Владимир Зеленский наградил уходящего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера Орденом Свободы. Это одна из высших государственных наград Украины, пишет УНИАН.

По информации агентства, Стармер получил награду «за выдающийся личный вклад в развитие украинско-британских отношений, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

16 июля Стармер прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Как пояснили в канцелярии главы британского правительства, своим визитом он ознаменует «кульминацию двух лет руководства в поддержку борьбы Украины за свободу и суверенитет».

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьера Великобритании. Его место может занять британский политик Энди Бернем, который уже заявил о планах занять пост главы Лейбористской партии.

Ожидается, что Стармер покинет пост премьера в понедельник, 20 июля. После этого король Великобритании Карл III попросит Бернема сформировать новое правительство.

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