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Политика

В Киев прибыл Стармер за четыре дня до своей отставки

«Страна.ua»: в Киев прибыл уходящий в отставку Кир Стармер
Keir Starmer/TikTok

В Киев прибыл уходящий в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

О целях визита Стармера в Киев украинский портал не сообщает. Однако в заявлении канцелярии главы британского правительства говорится, что политик прибыл в столицу Украины во время своей последней недели на посту премьера для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что Стармер своим визитом ознаменует «кульминацию двух лет руководства в поддержку борьбы Украины за свободу и суверенитет».

В канцелярии напомнили, что при Стармере Великобритания сформировала так называемую «коалицию желающих» из 34 стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения конфликта с Россией, и заключила 100-летнее партнерство со страной. С июля 2024 года Лондон передал Киеву более 250 тысяч беспилотников, около 8 тысяч ракет и свыше 350 тысяч артиллерийских снарядов. В сообщении указано, что за время премьерства Стармера страна ввела антироссийские санкции против более чем 1,4 тысяч физических и юридических лиц и судов.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьера Великобритании. По словам политика, парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих выборах, и он согласился с этим решением.

Возможным преемником Стармера назван Энди Бернем. 9 июля он заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы лейбористов. Также сообщалось, что Бернем намерен увеличить расходы на оборону страны, как только возглавит правительство.

Ожидается, что Стармер покинет пост премьера в понедельник, 20 июля, после чего король Великобритании Карл III попросит Бернема сформировать новое правительство.

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