Наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра Великобритании после отставки Кира Стармера называют мэра Манчестера и члена парламента Эндрю Мюррея Бернэма. Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в интервью «Ридусу» объяснила, чего стоит ждать России от кадровых перестановок в Лондоне.

По ее мнению, ни от одного из потенциальных преемников Стармера не следует ждать взвешенной политики в отношении Москвы.

«Бернэм считается левым в смысле социально-экономической политики. Он отметился антироссийскими высказываниями. Политический истеблишмент Великобритании настроен против России независимо от того, какие партия и премьер-министр находятся у власти», — отметила Ананьева.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост главы британского правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Стармера окрестили «премьер-министром Украины».