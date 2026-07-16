Новый премьер Украины Корецкий записал имущество и бизнес на семью

РИА Новости: Корецкий записал все машины и компании на жену и ее дочь

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий записал все машины и несколько фирм на супругу и, предположительно, ее дочь. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его ежегодную декларацию.

«Согласно опубликованной Корецким за 2025 год декларации, его семья владеет автомобилем Maserati Levante 2021 года выпуска, стоимостью $68,5 тысячи, который записан на жену Корецкого Ирину. Два других автомобиля — Land Rover 2017 года выпуска стоимостью $84,4 тысячи и Mercedes-Benz 2018 года выпуска стоимостью $47,5 тысячи семья арендует у компании «Санеко Груп», — говорится в материале.

Ранее эта компания, как выяснили журналисты, принадлежала самому Корецкому. Текущим собственником компании указана Ульяна Климюк, которая вместе с Корецким и его женой указана в его декларации в качестве совладельца квартиры площадью более 230 квадратных метров в Киеве. При этом в декларации Корецкого отсутствуют сведения о наличии дочери. Украинские СМИ предполагают, что Климюк — дочь Ирины Корецкой.

Согласно данным Opendatabot, Климюк является также собственником принадлежавших ранее Корецкому компаний «Санеко ритейл» и «Санеко трейд». Согласно декларации политика за прошлый год, он получил роялти от этих двух компаний на общую сумму $51,8 тысячи. Помимо указанных фирм, ранее в собственность супруги политика было передано еще несколько компаний, однако текущим собственником указана Климок.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого. За назначение Корецкого главой правительства Украины проголосовали 289 депутатов, 1 выступил против, 7 — воздержались.

Сергей Корецкий имеет техническое и экономическое образование. В 2022 году он был назначен руководителем «Укрнафты», а в 2025 году — стал главой правления группы «Нафтогаз».

Ранее в Раде заявили о планах Зеленского назначить Клименко министром обороны Украины.