Раскрыт смысл проведения сразу нескольких международных саммитов по Украине

В последнее время Киев и его европейские союзники участвуют в международных саммитах по теме Украины, которые проводятся друг за другом. По мнению политолога, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, это нужно Европе для регулирования внутренних настроений и попытки надавить на Россию.

«Вероятно, это очередная попытка Запада надавить на Россию усиленным составом, продемонстрировать единство и свою решимость додавить и доводить все до конца, — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей. — Европа действительно уверена, что нынешняя ситуация заставит Россию пойти на переговоры, пойти на перемирие».

Она отметила, что в последнее время чаще об этом говорит и американский президент Дональд Трамп, ожидая, что Москва может пойти на уступки.

В то же время подобные международные мероприятия используются лидерами европейских стран для регулирования внутренних настроений, так как сегодня многие политические силы начали открыто высказываться против эскалации конфликта на Украине, отметила Шеслер. По ее мнению, такие саммиты устраиваются в том числе с целью показать общественности уверенность политиков в победе над Россией.

Напомним, 13 июля в Париже состоялся саммит «Коалиции желающих». Его участники, в частности, приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

А накануне стало известно, что президент Сербии Александр Вучич посетил Киев для участия в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. При этом итоговую декларацию саммита, содержащую осуждение РФ и призывы к ужесточению санкций, он подписывать отказался, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала показательным проведение саммита «Коалиции желающих» в Доме инвалидов.