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Поддержал Украину, но не осудил Россию: как Вучич съездил в Киев

Вучич сообщил, что не стал подписать антироссийскую декларацию в Киеве
Президент Сербии Александр Вучич
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич посетил Киев, где принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Во время визита в украинскую столицу он заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и пообещал помочь с восстановлением одного из городов. При этом итоговую декларацию саммита, содержащую осуждение РФ и призывы к ужесточению санкций, он подписывать отказался. Что еще сказал Вучич в Киеве и как к его поездке отнеслись в России — в материале «Газеты.Ru».

15 июля, в День украинской государственности, в Киеве состоялся пятый саммит Украина — Юго-Восточная Европа, в котором в числе прочих зарубежных лидеров принял участие президент Сербии Александар Вучич.

«Я ехал весь день и ночь из Парижа через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева. Немного устал, но я буду бороться и защищать Сербию», — заявил он после прибытия в украинскую столицу.

Во время своего визита сербский лидер подчеркнул, что Белград сохраняет приверженность принципу неделимости украинских территорий.

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и глубоко благодарны Украине за то, что она делает то же самое для нас», — сказал глава Сербии журналистам и пообещал, что Белград поможет Киеву с евроинтеграцией.

Отдельно Вучич остановился на вопросе оказания Украине гуманитарной помощи. «Когда мы говорим об этом, речь идет о поддержке финансового, медицинского и энергетического секторов. И я не совсем доволен всем, что мы сделали до сих пор, потому что есть одна вещь, которую мы обещали, но еще не выполнили, и мы скоро это исправим», — поделился президент Сербии.

По его словам, Белград намерен активизировать участие в восстановлении одного из украинских городов.

При этом итоговую декларацию саммита, содержащую осуждение России, он не подписал. Документ одобрили президенты Украины, Албании, Греции, Молдовы и Румынии, премьер-министры Хорватии и Словении, представители Северной Македонии, Черногории и Болгарии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я единственный, кто не подписал эту декларацию. Посмотрите на ее текст, вам будет понятнее, и мне не нужно ничего дополнительно объяснять», — прокомментировал Вучич свое решение (цитата по Politika).

В документе содержатся, в частности, призывы к ужесточению санкций против России, продолжению военной и финансовой поддержки Киева, заявления о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее европейской и евроатлантической интеграции.

Вучич обратил внимание, что на саммите обсуждались в основном вопросы вооружений и беспилотников. Однако он подчеркнул, что Сербия — нейтральная страна, и не хотел бы, чтобы повестка мероприятия вызывала бы «негативные ассоциации».

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Также сербский лидер рассказал, что обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским транспортный коридор в Армению, Азербайджан и Турцию. Для этого требуются «значительные инвестиции» со стороны Сербии, Румынии, Молдовы и Украины, отметил он.

Вучич подчеркнул, что приехал в Киев «для защиты сербских национальных интересов». «Именно поэтому люди в конечном итоге проголосовали за меня. Это моя работа», — добавил сербский лидер.

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В июне 2025 года Вучич посетил саммит «Юго-Восточная Европа — Украина» в Одессе. Тогда он тоже отказался подписывать итоговый документ. При этом Вучич подчеркивал, что гордится независимой политикой Сербии.

«Это на его совести»

В Кремле визит Вучича в Киев прокомментировали кратко — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не передавала Киеву никаких посланий через политика.

«До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», — пояснил он.

При этом в Москве слышат заявления Вучича о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру». Парламентарий заметил, что Вучич последнее время делает «несколько странные заявления».

«Эти заявления далеко не соответствуют пожеланиям людей. Это на его совести. Конечно, мы это все слышим, все видим и делаем соответствующие выводы», — отметил Чепа.

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Однако Белград не трансформировал свою внешнюю политику в сторону поддержки Украины, заявил политолог, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Вучич приехал в Киев, на саммит «Юго-Восточная Европа — Украина», который там проводится с участием Украины, главы Еврокомиссии и так далее. Понятно, что сам по себе выбор места очень политически нагружен, но, строго говоря, это не визит на Украину, не визит к Зеленскому именно, а просто присутствие на международном мероприятии... Никаких демонстративных поворотов тут не происходит», — сказал он «Газете.Ru».

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