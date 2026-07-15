«Дом инвалидов»: Захарова обратила внимание на место проведения саммита «коалиции желающих»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга обратила внимание на место проведения саммита «коалиции желающих» по Украине, который прошел в Париже.

«Им стал исторический военный комплекс Парижа — Дом инвалидов», — сказала она.

По ее словам, показательно, что встречу организовали в историческом военном комплексе, где покоится французский император Наполеон Бонапарт. Дипломат напомнила, что два столетия назад Наполеон сколотил собственную коалицию европейских государств для вторжения в Россию, но кампания завершилась позорным разгромом. Захарова посоветовала современным участникам «коалиции желающих» вспомнить уроки истории и перестать тешить себя иллюзиями о нанесении России стратегического поражения.

Дом инвалидов был построен в XVII веке по указу Людовика XIV как приют и госпиталь для ветеранов войн. Сейчас комплекс известен как Музей Армии и место захоронения Наполеона. Кроме того, в Доме инвалидов постоянно проживает примерно 100 пенсионеров и инвалидов французских войск. Администрация, которая о них заботится, называется «Национальный институт инвалидов».

Саммит «коалиции желающих» прошел в Париже 13 июля. Его участники, в частности, приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее МИД РФ назвал неприемлемым размещение войск «коалиции желающих» на Украине.