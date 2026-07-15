На Западе назвали последствия частых кадровых перестановок в правительстве Украины

Частые кадровые перестановки в правительстве Украины могут привести к разрушительным последствиям для Киева. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что, принимая решение о смене премьера, президент Украины Владимир Зеленский руководствовался тем, что стране нужен более «авторитетный» министр.

По данным издания, глава республики готовит ряд других кадровых перестановок в правительстве.

До этого Зеленский назвал «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Как заявили в Верховной раде, основной его задачей на посту станет прохождение зимы — «вероятно, самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем. При этом Корецкий известен не только как миллионер, но и «стопроцентный человек Миндича». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

12 июля Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он связал такое решение с тем, что у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

Ранее в Раде заявили о планах Зеленского назначить Клименко министром обороны Украины.