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Политика

На Западе назвали последствия частых кадровых перестановок в правительстве Украины

FT: частая смена руководства Украины может отразиться на обороноспособности Киева
Стрингер/РИА Новости

Частые кадровые перестановки в правительстве Украины могут привести к разрушительным последствиям для Киева. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что, принимая решение о смене премьера, президент Украины Владимир Зеленский руководствовался тем, что стране нужен более «авторитетный» министр.

По данным издания, глава республики готовит ряд других кадровых перестановок в правительстве.

До этого Зеленский назвал «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Как заявили в Верховной раде, основной его задачей на посту станет прохождение зимы — «вероятно, самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем. При этом Корецкий известен не только как миллионер, но и «стопроцентный человек Миндича». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

12 июля Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он связал такое решение с тем, что у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

Ранее в Раде заявили о планах Зеленского назначить Клименко министром обороны Украины.

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