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Политика

Бывший пресс-секретарь Зеленского рассказала о настоящих целях политика

Бывший пресс-секретарь Мендель: Зеленскому нужна коррупция, автократия и война
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перемены на Украине при президенте Владимире Зеленском невозможны, ему нужна коррупция, автократия и война. Такое мнение в социальной сети Х высказала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

По ее словам, Зеленский был предназначен для хаоса, он не хочет перемен.

«Те, кто хочет перемен и попадает в его правительство, уходят или вынуждены уходить», — отметила Мендель.

Мендель неоднократно подвергала критике Зеленского и проводимую им политику. В начале июля она заявляла, что одним из самых больших препятствий на пути к достижению мира на Украине является то, что президент страны Владимир Зеленский продолжает предлагать сценарии комедийного шоу в качестве «реалистичных политических стратегий».

В июне экс-соратница Зеленского также писала, что президент довел страну до «ужасного экономического состояния», и на Украине сейчас происходит битва между телевизором и холодильником».

Ранее Путин заявил, что «бравурные заявления» Зеленского об «успехах Украины» играют на руку России.

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