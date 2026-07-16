Турция согласилась предоставить гарантии безопасности для Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара возглавит военно-морскую составляющую этой работы. Об этом дипломат сказал в Киеве на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, трансляция велась в соцсетях турецкого внешнеполитического ведомства.

Турецкий министр уточнил, что гарантии безопасности для Украины включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы.

Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую, по этому вопросу у Анкары со странами-союзниками есть взаимопонимание, отметил дипломат.

Фидан добавил, что в настоящее время ведется и плановая работа по этому вопросу с военно-морскими силами стран-союзников Турции.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором западные союзники Украины решили добиться усиления противовоздушной обороны страны. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи заявил, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров.

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит лицензию на производство французского оружия, в том числе высокоточных ракет SCALP, авиабомб AASM и зенитных ракет ASTER 30.

Ранее стало известно об отставании Франции от Германии и Британии по уровню поддержки Украины.