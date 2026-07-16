Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Турция согласилась предоставить гарантии безопасности для Украины

Фидан: Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины
Louisa Gouliamaki/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара возглавит военно-морскую составляющую этой работы. Об этом дипломат сказал в Киеве на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, трансляция велась в соцсетях турецкого внешнеполитического ведомства.

Турецкий министр уточнил, что гарантии безопасности для Украины включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы.

Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую, по этому вопросу у Анкары со странами-союзниками есть взаимопонимание, отметил дипломат.

Фидан добавил, что в настоящее время ведется и плановая работа по этому вопросу с военно-морскими силами стран-союзников Турции.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих», на котором западные союзники Украины решили добиться усиления противовоздушной обороны страны. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи заявил, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров.

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Украина получит лицензию на производство французского оружия, в том числе высокоточных ракет SCALP, авиабомб AASM и зенитных ракет ASTER 30.

Ранее стало известно об отставании Франции от Германии и Британии по уровню поддержки Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!