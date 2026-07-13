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Политика

Мерц отказал России в праве оформления «гарантий безопасности» для Киева

Мерц: РФ не должна участвовать в оформлении гарантий безопасности для Украины
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров. Об этом он заявил по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, пишет РИА Новости.

Мерц подчеркнул, что определение формата таких гарантий является исключительной прерогативой Киева и его западных союзников.

Вопрос о конкретной роли Германии в данном процессе канцлер не раскрыл, отметив, что окончательное решение остается за правительством и Бундестагом. Касаясь военной помощи, Мерц упомянул, что Берлин, являясь одним из главных доноров Украины, продолжает обеспечивать ее средствами противовоздушной обороны, однако детали поставок не предоставил.

13 июля МИД России в ходе беседы с послом Германии Александром Графом Ламбсдорффом заявил о причастности Берлина к атакам украинских сил на российскую гражданскую инфраструктуру. Российская сторона подчеркнула недопустимость дальнейшего наращивания поддержки Киева со стороны Германии.

Ранее Мерцу посоветовали последовать примеру Шольца и позвонить Путину.

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