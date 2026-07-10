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Армия

Евросоюз разрешит Киеву тратить выделенные им деньги на британское оружие

Bloomberg: ЕС разрешит Украине тратить выданные ей €60 млрд на британское оружие
Kin Cheung/AP

Евросоюз разрешит Украине закупать британское вооружение на €60 млрд, выделенных Киеву на оборонные нужды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Соглашение между ЕС и Великобританией, которое готовилось несколько месяцев, может быть обнародовано в понедельник на встрече «коалиции желающих» в Париже. О нем планировали официально объявить на следующем саммите ЕС — Великобритания, но перенесли срок из-за ухода в отставку британского премьера Кира Стармера.

Соглашение позволит британским компаниям не платить фиксированный взнос за доступ к программе и получать средства по мере того, как Украина будет выбирать их продукцию для закупок. В ЕС признают, что доступ к британскому оружию упростит Украине закупки и поможет интеграции оборонных промышленностей обеих сторон, отмечает Bloomberg.

Переговоры о доступе Великобритании к оборонному фонду ЕС идут гораздо легче, чем в случае с более масштабной программой SAFE на €150 млрд, сделка по которой сорвалась из-за споров о взносах, напомнило агентство.

Ранее бундестаг проголосовал против новых поставок оружия Украине

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