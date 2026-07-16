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Политика

В Европе назвали «большой ошибкой» нормализацию отношений с Путиным

Еврокомиссар Кубилюс: для европейцев перезагрузка отношений с Путиным — ошибка
Global Look Press

Перезагрузка или нормализация отношений с президентом России Владимиром Путиным будет для европейских политиков «большой ошибкой». Об этом в интервью «Европейской правде» заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

«Будет большой ошибкой для нас, европейцев, пойти на то, что я называю перезагрузкой или нормализацией наших отношений с Путиным. Нормализация отношений с Россией возможна только тогда, когда Россия вернется в нормальность. А это значит, что они должны решить вопросы оккупированных территорий. Возник вопрос неагрессивного поведения России и так далее», — отметил он.

1 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перспектив для возобновления диалога России и НАТО сейчас нет.

В июне посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов отметил, что возможная нормализация отношений между Россией и Западом в будущем не должны означать возврата к положению, «как при бабушке». А именно нормализация не должна подразумевать возвращение России в западноцентричную парадигму, подчеркнул он.

В марте Путин заявил, что отношения России и Европы находятся в кризисе, однако виновата в этом не Москва.

Ранее глава МИД Эстонии назвал цели Европы на переговорах с Россией.

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