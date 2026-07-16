Глава МИД Эстонии назвал цели Европы на переговорах с Россией

У Европы на переговорах с Россией должны быть «собственные стратегические цели» и четкие принципы, которые не позволят «сыграть на руку» Москве. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в статье для «РБК-Украина».

По его словам, Европе не следует признавать изменение границ Украины, и ЕС не может согласиться «ни на одну уступку», которая подрывает суверенитет страны. Также целью должна быть полная интеграция Украины в европейское пространство, считает министр. Цахкна отметил, что евроинтеграция Украины включает в себя надежные взаимные гарантии безопасности и быстрый прогресс в процессе вступления страны в ЕС.

Кроме того, Цахкна заявил о необходимости привлечь Россию к ответственности. Он отметил, что так называемый «специальный трибунал» против России и подобные механизмы должны «получить широкую международную поддержку».

По мнению министра, Европе нужна и «политика долгосрочного сдерживания» Москвы, так как после завершения конфликта Россия якобы будет «оставаться долгосрочной стратегической угрозой».

«Любая нормализация отношений возможна только при условии, что Москва продемонстрирует настоящее уважение к международному праву, выполнит свои обязательства, возьмет на себя ответственность и восстановит доверие через конкретные действия, а не риторику», — добавил Цахкна.

Он подчеркнул, что если состоятся переговоры с Россией, то Европа должна выходить на них «с позиции силы, единства и стратегической ясности».

Кроме того, в статье Цахкна призвал Европу поставить Россию в положение «полной изоляции». В июле министр подчеркнул, что подход Европы к России должен заключаться в «отсутствии компромиссов» и ведении «переговоров» только «с позиции силы». В конце июня министр высказался против переговоров с Россией и отметил, что попытки Европы начать диалог с Москвой «ошибочны».

Ранее в Италии призвали ЕС к переговорам с Россией.