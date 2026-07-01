В МИД России оценили перспективы нормализации отношений с НАТО прямо сейчас

Захарова: перспектив нормализации отношений России и НАТО сейчас нет

Перспектив возобновления диалога России и НАТО и нормализации отношений сейчас нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на RuTube-канале внешнеполитического ведомства.

«В таких условиях говорить о перспективах возобновления диалога и нормализации отношений просто не приходится», — сказала Захарова.

Она также напомнила, что президент России Владимир Путин и глава МИД страны Сергей Лавров неоднократно говорили об отсутствии агрессивных планов по отношению к членам НАТО и Евросоюза. По словам Захаровой, РФ готова зафиксировать соответствующие гарантии в юридическом документе, и об этом, как отметила она, хорошо известно в европейских столицах.

Дипломат указала, что НАТО продолжает двигаться в сторону эскалации и призвала Запад «пересмотреть враждебные подходы» в отношении России.

«Без всего этого всерьез говорить о нормализации отношений с альянсом никто не будет», — заметила она.

До этого газета Türkiye сообщила, что решение НАТО о начале полномасштабного вооруженного конфликта с Россией будет зависеть от результатов саммита в Анкаре, который состоится 7-8 июля. В издании отметили, что Европа уже сегодня просчитывает вероятность войны с РФ. В свою очередь Москва, как говорится в публикации, допускает такой сценарий к 2030 году.

Ранее в США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО.