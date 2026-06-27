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Политика

В МИД РФ назвали недопустимую для России роль при нормализации отношений с Западом

Трофимов: Россия не примет роль сырьевого придатка Запада в будущем
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Возможная нормализация отношений России и Запада в будущем не должна означать возврат к положению, «как при бабушке». Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов.

По словам дипломата, нормализация не должна подразумевать возвращение России в западоцентричную парадигму, где России отводилась роль сырьевого придатка с обязательством выводить всю выручку от экспорта сырья в западные юрисдикции. Такое развитие событий, как пояснил Трофимов, вряд ли можно назвать нормализацией.

Трофимов также заявил, что коллективный Запад не намерен отказываться от антироссийских санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По его словам, анализ процессов в международных отношениях показывает отсутствие планов по снятию ограничений. Дипломат подчеркнул, что инициатива по отмене санкций должна исходить не от России.

Кроме того, Трофимов отметил, что после достижения целей специальной военной операции России предстоит пересмотреть механизмы взаимодействия со странами Европы в сфере безопасности. Он пояснил, что текущий конфликт на Украине был спровоцирован Западом, а затем перешел в горячую фазу. На последующем этапе, по словам дипломата, потребуется продумать схемы взаимодействия с европейскими государствами и определить, как они вписываются в общую евразийскую архитектуру.

Ранее Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России.

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