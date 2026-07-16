Глава Якутска подал в отставку по собственному желанию

Мэр Якутска Евгений Григорьев подал в отставку. Об этом сообщается на сайте Якутской городской думы.

Григорьев отправил председателю городской думы Альберту Семенову заявление о досрочной отставке по собственному желанию.

В связи с этим Семенов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии гордумы. На ней при участии руководства Якутии будет избран новый глава города. Для участия в процедуре избрания представлены Дмитрий Садовников и Владислав Созонов.

25 декабря сообщалось, что мэр Якутска вылил подаренный ему алкоголь в раковину и предложил дарить близким книги, абонементы в спортзал и театр. Григорьев заявил, что не употребляет спиртные напитки и призвал людей отказаться от употребления алкоголя. По его словам, он борется с «наливайками» и со спаиванием населения, алкоголизацией в принципе.

Ранее в Якутии опровергли информацию об отставке главы региона.