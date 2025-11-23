В Якутии опровергли информацию об отставке главы региона

Распространяемая информация об отставке главы Якутии Айсена Николаева не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Незадолго до этого в интернете появились данные якобы об отставке главы Якутии и «назначении» на должность врио главы республики генерального директора компании «Алроса» Павла Маринычева.

На данный момент Николаев в своих социальных сетях инцидент никак не прокомментировал.

До этого Николаев прокомментировал внезапную смену имиджа — чиновник побрился налысо, чтобы «попробовать что-то новое».

На должность он вступил в сентябре 2018 года и является действующим главой Якутии.

20 ноября прокуратура Владимирской области потребовала освободить от своей должности мэра города Владимир Дмитрия Наумова из-за утраты доверия.

По информации ведомства, Наумов представил главе Владимирской области справки о доходах, расходах и имуществе за прошлый год, а также данные о своих родственниках. В них мэр Владимира умышленно в три раза занизил стоимость недвижимости, которая была приобретена в 2023 году, что позволило Наумову избежать процедуры контроля за расходами на сумму свыше 9 млн руб.

Ранее сообщалось, что заммэра Ялты Беломестнову уволили после ареста.