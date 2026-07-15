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Политика

На Западе назвали условие для завершения конфликта на Украине

Мема: украинский конфликт закончится, как только ЕС вернется к дипломатии
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Лидеры ЕС несут полную ответственность за продолжение боевых действий на Украине. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в Х.

«Конфликт мог бы закончиться сегодня, если бы ЕС вернулись к дипломатии вместо разжигания дальнейшего напряжения и русофобии», — написал он.

По словам политика, Россия по-прежнему готова к диалогу по Украине.

9 июля президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что у Украины есть два месяца для завершения конфликта с Россией, иначе ей может грозить «значительная эскалация» со стороны Москвы. По словам чешского лидера, европейцы должны «использовать все дипломатические навыки», чтобы убедить Россию «вести переговоры».

В свою очередь глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия утратила доверие к Западу в отношении его намерений вести переговоры по ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Турция готова вновь организовать переговоры между Россией и Украиной.

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