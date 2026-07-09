Лавров отказался верить Западу в вопросе переговоров

Лавров: Россия больше не будет верить в желания Запада о переговорах

Россия утратила доверие к Западу в отношении его намерений вести переговоры по ситуации на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил Лавров на пресс-конференции.

Министр находится с официальным визитом в Мозамбике в рамках поездки по африканским государствам, ранее он побывал в Эфиопии и Нигере.

9 июля президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что у Украины есть два месяца для завершения конфликта с Россией, иначе ей может грозить «значительная эскалация» со стороны Москвы.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устанавливает жестких сроков для разрешения конфликта на Украине.

Ранее в МИД объяснили, чего на самом деле хочет Европа от переговоров с Россией.