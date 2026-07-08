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Политика

Турция готова вновь организовать переговоры между Россией и Украиной

Эрдоган снова заявил о готовности организовать переговоры между РФ и Украиной
Murad Sezer/Reuters

Турция готова предоставить место для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

Он рассказал, что на саммите альянса его участники обсудили последствия конфликта на Украине. С самого его начала Анкара выступала за диалог и дипломатию для поиска решения. Турецкая позиция хорошо известна как президенту РФ Владимиру Путину, так и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также союзникам Турции, отметил Эрдоган.

«Сегодня я хочу еще раз сделать призыв о том, что при справедливом мире не будет проигравших. Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции», --сказал турецкий лидер.

8 июля президент США заявил, что за последние несколько недель был достигнут хороший прогресс в вопросе урегулирования конфликта. Он добавил, что обе стороны хотят его завершения, и выразил надежду, что сделку удастся заключить.

Ранее в НАТО поделились ожиданиями от конфликта на Украине на ближайшие полгода.

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