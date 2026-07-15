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Политика

Президент Сербии заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Вучич: Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
Darko Vojinovic/AP

Сербия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и искренне благодарны Украине за то, что она поступает так же по отношению к нам», — сказал глава государства.

Вучич добавил, что Сербия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. Помимо этого, Белград планирует активизировать участие в восстановлении одного из городов республики.

15 июля Вучич прибыл в Киев. Сербский лидер планировал провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политолог, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, комментируя визит президента Сербии, заявил, что эта поездка не является «визитом на Украину». Речь идет только об участии сербского лидера в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Белград не трансформировал свою внешнюю политику в сторону поддержки Киева, считает эксперт.

Ранее в Кремле рассказали, может ли Сербия стать посредником в переговорах с Украиной.

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