Президент Сербии прибыл в Киев

Президент Сербии Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Президент Сербии Александар Вучич сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал он.

Вучич примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет в Киеве 15 июля.

Накануне президент Сербии посетил Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он присутствовал на встрече лидеров стран Европейского союза, Североатлантического альянса (НАТО) и «коалиции желающих» по Украине в Елисейском дворце.

В конце мая Вучич провел телефонный разговор с Зеленским, назвав беседу «открытой и конструктивной». Стороны обсудили двусторонние отношения, путь Киева и Белграда в Евросоюз, а также вопросы экономического сотрудничества.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия не станет членом НАТО.