«Не визит к Зеленскому»: в России прокомментировали приезд Вучича в Киев

Политолог Лукьянов: визит Вучича в Киев не говорит о повороте в политике Сербии

Визит президента Сербии Александра Вучича не является «визитом на Украину». Речь идет только об участии сербского лидера в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». Белград не трансформировал свою внешнюю политику в сторону поддержки Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Вучич приехал в Киев, на саммит «Юго-Восточная Европа — Украина», который там проводится с участием Украины, главы Еврокомиссии и так далее. Понятно, что сам по себе выбор места очень политически нагружен, но, строго говоря, это не визит на Украину, не визит к Зеленскому именно, а просто присутствие на международном мероприятии... Никаких демонстративных поворотов тут не происходит», — подчеркнул он.

15 июля Вучич сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вучич примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который проходит в Киеве 15 июля.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия не станет членом НАТО.