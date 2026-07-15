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Политика

В Кремле рассказали, может ли Сербия стать посредником в переговорах с Украиной

Песков: Сербия не участвует в урегулировании украинского конфликта
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал визит президента Сербии Александра Вучича в Киев.

На вопрос журналиста, не передавала ли российская сторона каких-либо посланий президенту Украины Владимиру Зеленскому, Песков ответил отрицательно.

«Нет, никаких посланий мы не передавали. В настоящий момент, до сих пор, Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», — пояснил Песков.

15 июля Вучич сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Вучич примет участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», который пройдет в Киеве 15 июля.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. По словам Мерца, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров.

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия не станет членом НАТО.

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