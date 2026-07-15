Послы ЕС провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России

Послы стран ЕС на неделю перенесли переговоры по санкциям против России

Послы стран Евросоюза (ЕС) провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось», — сказал собеседник агентства.

По его словам, переговоры были отложены на следующую неделю.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский после удара российских войск по целям в Киеве потребовал от Евросоюза быстрее принять новый антироссийских санкций.

Днем ранее глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что послы стран — членов ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против Российской Федерации к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Она отметила, что работа будет продолжена. Также дипломат сообщила, что Евросоюз планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций.

Ранее США ввели санкции против двух россиян, объяснив это «борьбой с терроризмом».