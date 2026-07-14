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Политика

Зеленский после ударов ВС РФ по Киеву призвал ЕС скорее принять новый пакет санкций

Зеленский потребовал от Евросоюза быстрее принять 21-й пакет санкций против РФ
Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после удара российских войск по целям в Киеве потребовал от Евросоюза быстрее принять 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом политик написал в соцсети X.

«Мы не можем топтаться на месте, новый пакет санкций необходимо принять на этой неделе», — подчеркнул украинский лидер.

Утром 14 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по Украине.

Также в ведомстве сообщили, что силы РФ нанесли удары по объектам в порту Южный в Одесской области, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, поразили сухогруз и танкер.

Накануне глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что послы стран — членов ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против Российской Федерации к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Она отметила, что работа будет продолжена. Также дипломат заявила, что Евросоюз планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций.

Ранее Минобороны РФ опубликовало список пораженных объектов ВПК в Киеве и под Одессой.

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