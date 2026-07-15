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Политика

США ввели санкции против двух россиян, объяснив это «борьбой с терроризмом»

США ввели санкции против двух граждан РФ и одной российской компании
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и одной российской компании. Информацию об этом опубликовали на сайте американского минфина.

Ограничения введены в отношении граждан России Вадима Дружбина и Марии Селиной, гражданки Италии и гражданина Ирана. В санкционный список также включили компанию Avratek, которая базируется в России, и двух фирм, базирующихся в Иране и Нигерии.

Свои действия американский минфин обосновал «борьбой с терроризмом».

«Сегодня, после нападений Ирана на торговые суда в Ормузском проливе, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против семи физических и юридических лиц, участвующих в международной сети, поддерживающей закупки оружия от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что OFAC продолжит пресекать деятельность зарубежных сетей закупок и финансовых сетей, поддерживающих производство и распространение оружия Ираном, поскольку это угрожает американцам, а также партнерам и союзникам США по всему миру.

КСИР считается в США террористической организацией с апреля 2019 года.

Ранее в Кремле рассказали о реакции на планы США по новым санкциям против России.

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