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Политика

Глава МИД Польши раскрыл, когда Украина вступит в Евросоюз

Глава МИД Польши Сикорский: Украина вступит в ЕС, когда обе стороны будут готовы
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит Polskie Radio.

Он поприветствовал, что Украина стала не просто кандидатом на вступление, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, указал министр. При этом глава МИД заметил, что вступить в Евросоюз становится все сложнее.

«У нас сами технические переговоры заняли, пожалуй, семь лет. Мы должны быть уверены, что Украина будет готова, что мы будем готовы и что расширение станет успехом для обеих сторон. Поэтому все критерии должны быть полностью выполнены... Украина присоединится к Союзу тогда, когда и она, и мы будем к этому готовы», — сказал Сикорский.

14 июня газета Guardian написала, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Также премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет первым этапом длительного процесса, который может занять долгое время.

Ранее стало известно, когда могут открыться все кластеры для вступления Украины в ЕС.

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