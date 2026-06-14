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Политика

Стало известно, сколько согласованных с ЕС реформ реализовали на Украине для получения места в альянсе

The Guardian: Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, поэтому решение о вступлении Украины в ЕС имеет политический подтекст. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Для вступления в ЕС страна должна принять тысячи европейских законов и решений, а затем получить единодушное одобрение действующих членов. <...> Однако <...> Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов, согласованным в декабре прошлого года комиссаром ЕС по вопросам интеграции Мартой Кос и заместителем премьер-министра Украины (по вопросам евро-атлантической интеграции. — прим. ред.) Тарасом Качкой», — говорится в статье.

Упоминаемый в материале план, неформально именуемый как «10 пунктов Качки-Кос», включает меры по укреплению независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), принятие антикоррупционной стратегии и преобразование процедур назначения судей и прокуроров.

Европейские чиновники высоко оценивают усилия Украины на пути в ЕС (в частности указаны «громкие аресты» на Украине в рамках антикоррупционных дел), однако в ЕС разочарованы, что киевское руководство не может ускорить реализацию 10 приоритетных реформ, согласованных с Евросоюзом. Таким образом, членство Украины в альянсе станет в конечном счете «политическим решением», отмечается в статье.

Начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в ЕС намечено на 15 июня. Решение вопроса продвинулось после того, как в Венгрии, блокировавшей путь для Украины в ЕС, сменилось руководство.

Ранее журналист Христофору рассказал, почему Украина не готова к членству в ЕС.

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