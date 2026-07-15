Политолог Дудаков: новые санкции против РФ не помогут США во внешней политике

На пике торговых войн — весной и летом 2025 года — пакет антироссийских санкций за авторством покойного сенатора Линдси Грэма мог бы иметь реальные последствия, однако сейчас многие страны научились обходить подобные ограничения. Таким образом законопроект, который готовится поддержать президент США Дональд Трамп, вряд ли возымеет тот эффект, который Вашингтон от него ожидает, заявил в интервью газете «Взгляд» политолог-американист Малек Дудаков.

«Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае», — отметил эксперт.

Таким образом, даже если «ястребы» смогут продвинуть билль, он вряд ли серьезно поможет США в попытках давить на Россию и ее контрагентов.

О намерении Трампа поддержать законопроект сообщил 13 июля телеканал CNN.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сообщалось, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Ранее в AmCham назвали сумму, которую американский бизнес потерял из-за санкций против РФ.