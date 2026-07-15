Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его беспокоит недостаточная готовность Германии к обороне. Его слова приводит ТАСС.

«Меня беспокоит то, что мы в настоящее время еще не находимся там, где должны бы находиться, ведь мы видим угрозу, которая перед нами предстает воочию каждый день. Я уже говорил и повторю еще раз: мы живем не в условиях войны, но мы живем и не в условиях мира», — сказал канцлер ФРГ.

19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за действий НАТО может случиться прямое столкновение России и альянса, которое приведет к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

13 июля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед французскими вооруженными силами сказал о необходимости готовиться к «грядущим войнам».

Ранее в Кремле рассказали о «свежей порции страшилок» о России на Западе.