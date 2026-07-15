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Политика

В Кремле рассказали о «свежей порции страшилок» о России на Западе

Песков назвал страшилками заявления Литвы о планах РФ атаковать инфраструктуру
Алексей Никольский/РИА Новости

Высказывания литовской стороны о том, что Россия якобы может планировать атаки на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии, являются «свежей порцией страшилок». Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Знаете, это именно свежая порция таких страшилок, страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что западные государства пытаются создать образ врага «на какой-то другой стороне», которой в данном случае оказалась Россия. По словам Пескова, на этом фоне в страны Балтии «подтягивается» военная инфраструктура НАТО во всех ее проявлениях.

15 июля президент Литвы Гитанас Науседа со ссылкой на разведывательные службы сообщил, что РФ якобы может планировать нападение на критическую инфраструктуру в Польше и государствах Балтии. Как сказал политик, речь идет о «целенаправленных операциях кинетического характера», которые не будут масштабными. При этом глава государства не привел никаких доказательств и не перечислил объекты, которые могут стать целями для атак.

Ранее Путин прокомментировал высказывания западных политиков о возможном нападении РФ на НАТО.

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