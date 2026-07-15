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Политика

ФСБ сообщила, что в Киеве работает центр британской разведки

ФСБ: в Киеве работает центр британской разведки, он тестирует оружие с ИИ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве развернут передовой координационный центр разведки Великобритании. Об этом KP.RU сообщил источник в ФСБ.

По его данным, представители западной военной промышленности тестируют в украинской столице новейшие вооружения и технологии.

«Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта», — уточнил собеседник издания.

13 июля в ФСБ рассказали, что Киев планировал осуществить масштабную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях, но попытка была сорвана. Противник собирался использовать дроны при осуществлении террористических актов.

За несколько дней до этого в спецслужбе заявили, что сотрудники ведомства предотвратили попытку украинских спецслужб осуществить теракт на военном аэродроме в Ростовской области.

Ранее ФСБ предупредила о подготовке Западом и Украиной беспрецедентных терактов в России.

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