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Армия

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»

В Ростовской области предотвращен теракт украинских спецслужб на военном аэродроме

Федеральной службой безопасности (ФБ) РФ в Ростовской области предотвращена попытка проведения теракта украинскими спецслужбами на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ФСБ, Главное управление разведки (ГУР) Украины планировало использовать для проведения теракта россиянина, которому пообещали денежные выплаты после подрыва военного аэродрома.

С целью уничтожения инфраструктуры, личного состава и авиационного парка планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше 1 кг в тротиловом эквиваленте.

После общения с сотрудниками ГУР гражданин обратился в российские спецслужбы и сообщил о планируемой диверсии. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

Получив данные от ГУР МО Украины о координатах местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта, была проведена дезактивация БПЛА. Связь с иностранной разведкой была прервана, а теракт предотвращен на стадии подготовки.

Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке теракта, продолжаются.

В ФСБ России напомнили, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало
предотвращению теракта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

Ранее сообщалось о задержании россиянина, который готовил теракт против офицера министерства обороны России с использованием беспилотного летательного аппарата.

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