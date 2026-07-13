Сорвана масштабная атака Киева на военные аэродромы в двух российских регионах

ФСБ РФ: сорвана атака Украины на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

Киев планировал осуществить масштабную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях, но попытка была сорвана. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ, передает РИА Новости.

«В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области <...> FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления», — говорится в заявлении.

По данным федеральной службы, Киев собирался использовать дроны при осуществлении террористических актов. В ФСБ уточнили, что технику доставили в Брянскую область в контейнерах, транспортированных с помощью аэростатов и БПЛА самолетного типа.

10 июля в Центре общественных связей ФСБ РФ рассказали, что сотрудники ведомства предотвратили попытку украинских спецслужб осуществить теракт на военном аэродроме в Ростовской области. Как писали СМИ, Киев планировал атаковать объект роем беспилотников с системой автоматического донаведения на цель. В общей сложности российские силовики изъяли 13 дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого летательного аппарата составляла более 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Ранее появилось видео предотвращения теракта на аэродроме в Ростовской области.