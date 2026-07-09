Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о срыве задуманной спецслужбами Украины и их кураторами из стран Запада попытки совершить беспрецедентную серию терактов в России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ в ходе оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий установили, что террористы при помощи беспилотников намеревались ударить по объектам военной инфраструктуры, по ведущему предприятию военно-промышленного комплекса России, а также совершить теракт в отношении военнослужащих Минобороны России.

В этот же день в ЦОС ФСБ РФ сообщили о предотвращении резонансного теракта украинских спецслужб в Москве в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. В результате оперативных мероприятий была задержана россиянка 2001 года рождения, которая два грода назад была завербована представителями спецслужб Украины через мессенджер Whats App для слежки за высокопоставленными военными в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции по устрашению военных.