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Общество

В ФСБ заявили о срыве попытки совершения Киевом и Западом беспрецедентных терактов в РФ

ФСБ: сорвана попытка Украины и Запада совершить серию терактов в России
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о срыве задуманной спецслужбами Украины и их кураторами из стран Запада попытки совершить беспрецедентную серию терактов в России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ в ходе оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий установили, что террористы при помощи беспилотников намеревались ударить по объектам военной инфраструктуры, по ведущему предприятию военно-промышленного комплекса России, а также совершить теракт в отношении военнослужащих Минобороны России.

В этот же день в ЦОС ФСБ РФ сообщили о предотвращении резонансного теракта украинских спецслужб в Москве в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. В результате оперативных мероприятий была задержана россиянка 2001 года рождения, которая два грода назад была завербована представителями спецслужб Украины через мессенджер Whats App для слежки за высокопоставленными военными в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции по устрашению военных.

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