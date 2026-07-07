Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента

Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор лидеру парламентской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Об этом сообщает французский канал BFMTV.

«Марин Ле Пен признана виновной», – отмечают журналисты.

При этом, как уточняет France Presse (AFP), суд смягчил приговор французскому политику и Ле Пен формально сможет участвовать в президентской гонке 2027 года.

31 марта Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали себя виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте. Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. При этом она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее Ле Пен допустила отказ от участия в президентских выборах во Франции.