Бывший глава аппарата Минобороны Германии, аналитик Нико Ланге заявил о том, что Европе нужно усилить давление на Россию в Калининградской области и балтийском регионе. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Если Украина теперь оказывает давление на Россию в Крыму и Азовском море, мы должны вместе с нашими европейскими партнерами одновременно усилить давление на Россию в Калининграде и балтийском регионе», — отметил он.

Ланге также подчеркнул, что «оказывать давление» на Россию и уязвимые районы «политически важно и с военной точки зрения обосновано».

«Крым и Калининград не должны быть стратегическими форпостами для России; напротив, они должны стать дорогостоящими стратегическими недостатками», — считает аналитик.

В июне командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его «неонацистом».

В мае министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис отметил, что НАТО должно «показать русским», что силы альянса могут прорваться в Калининградскую область. Также в мае председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что Россия применит неконвенциональное оружие при каких-либо попытках НАТО захватить Калининградскую область.

Ранее СМИ заявили, что НАТО пытается спровоцировать РФ, угрожая Калининграду.