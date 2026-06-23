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Политика

СМИ заявили, что НАТО пытается спровоцировать РФ, угрожая Калининграду

«Политика»: НАТО провокацией в отношении Калининграда хочет спровоцировать РФ
Михаил Голенков/РИА Новости

НАТО с помощью провокаций в отношении Калининграда хочет спровоцировать Россию. Об этом пишет сербская газета «Политика».

Авторы пишут, что западные столицы уже несколько лет называют даты якобы возможного российского нападения на какую-либо страну НАТО.

«Разведки подтверждают, что непосредственной российской военной угрозы нет. Но политикам этот вывод не нужен, и вместо того, чтобы успокоить общественность, они продолжают нагнетать обстановку, в которой война уже считается только вопросом времени», — говорится в публикации.

Журналисты подчеркивают, что на Россию стараются надавить, ведь потом любой ее вооруженный ответ можно было бы преподнести как нападение, и Калининградская область является самым уязвимым местом для подобного сценария.

15 июня глава ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО ударит по объектам в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. По его словам, Берлин готов вступить в бой с Москвой «хоть сегодня ночью».

Ранее в Кремле указали на безумие Литвы после призыва в адрес Калининграда.

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